"بدأ استخراج جواز سفره".. وكيل بابلو الصباغ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

12:19 ص 11/12/2025
ارتبط في الفترة الأخيرة، اسم اللاعب الكولومبي بابلو الصباغ ذو الأصول الفلسطينية بالانضمام لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

في هذا السياق، أكد كريستوفر وينين، وكيل اللاعب بابلو الصباغ، أن بابلو بدأ بالفعل إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ذلك تم "منذ فترة" لأسباب شخصية وليست مرتبطة بكرة القدم.

وقال وكيل اللاعب، في تصريحات عبر قناة "cbc":" بابلو بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني في الفترة الحالية".

وردًا على سؤال حول إذا ما كان الأهلي قد قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع بابلو الصباغ، نفى وكيله ذلك، مؤكدًا أن "هذا غير صحيح"

وأضاف أن بابلو حاليًا في كولومبيا في إجازة ويقوم بانتظار تحديد مستقبله.

وأشار وينين إلى أنهم لم يتلقوا أي عروض من أي نادٍ في مصر، مشددًا على أن خطوة استخراج جواز السفر الفلسطيني هي لأسباب شخصية وليس لها علاقة بمسيرته الرياضية.

