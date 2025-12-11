إعلان

القيادة الوسطى الأمريكية: توسيع فريق العمل الدولي بمركز التنسيق في غزة

كتب-عبدالله محمود:

11:55 م 11/12/2025

القيادة الوسطى الأمريكية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، عن توسيع فريق العمل الدولي بمركز التنسيق في قطاع غزة ليشمل ممثلين عن 60 دولة ومنظمة شريكة.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، إن إزالة الأنقاض في غزة لا تزال تحديا معقدا والمركز يعمل على معالجته.

وأشارت إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود نحو 60 مليون طن من الأنقاض في جميع أنحاء قطاع غزة، مضيفًا: "أن مركز التنسيق عمل على خريطة لفهم حجم الأنقاض وتوزيعها في مختلف مناطق غزة".

وأكدت القيادة الوسطى، أن مركز التنسيق بغزة يعمل على إدخال إمدادات إنسانية لفصل الشتاء وإزالة ذخائر غير منفجرة.

القيادة الوسطى الأمريكية مركز التنسيق في غزة خريطة لفهم حجم الأنقاض في غزة مركز التنسيق الأمريكي بغزة

