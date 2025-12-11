مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

كأس العرب

فلسطين

1 2
19:30

السعودية

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

1 3
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

1 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 3
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

1 1
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

09:13 م 11/12/2025
تحدث سامي الشيشيني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رؤيته لأداء المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، وعن تقييمه لعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهم هو وصول المنتخب إلى كأس العالم بجانب التأهل لكأس الأمم الأفريقية، وهذا ما كنا نطمح له ونجحنا في تحقيقه، لأن هناك منتخبات كبيرة فشلت في التأهل مثل نيجيريا، وأخرى تأهلت بصعوبة.

وتابع الشيشيني: "أرفض الهجوم على حسام حسن لمجرد خسارة مباراة أو ظهور المنتخب بمستوى غير جيد، هذه هي كرة القدم، وحسام لم يخسر إلا أمام منتخبات قوية مثل كرواتيا وأوزبكستان، بينما حقق الفوز في كل المباريات الرسمية".

وأضاف: "لدينا مشكلة واضحة في الكرة المصرية، وهي ربط الفوز بالأداء، كثيرون لا يقبلون الفوز دون أداء جميل، وهذا ما يحدث مع جماهير الزمالك أيضاً التي لا تكون سعيدة بتحقيق الفوز دون الأداء الممتع، لكن في النهاية حسام حسن حقق الأهداف المطلوبة بالوصول لأمم أفريقيا وكأس العالم".

واختتم الشيشيني تصريحاته قائلاً: "يجب أن نصبر على المنتخب والجهاز الفني ونترك الحكم الحقيقي لما سيقدمه في البطولات الكبرى، مثل كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وليس من خلال المباريات متوسطة المستوى التي خاضها مؤخراً.

حسام حسن سامي الشيشيني منتخب مصر الزمالك كأس أمم إفريقيا

