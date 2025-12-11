متحدث التعليم: مهلة سداد مصروفات المدارس الخاصة عام دراسي واحد

قال شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا توجد أي قرارات جديدة صدرت عن الوزارة بشأن مصروفات أو إجراءات المدارس الخاصة.

وأضاف زلطة، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن القرارات المنظمة لنقل الطلاب بسبب عدم سداد المصروفات تعود إلى عام 2014، وأن التعديل الوحيد على القرار 420 تمت إضافته قبل 4 سنوات فقط، لتصبح مهلة السداد عامًا دراسيًا واحدًا بدلًا من عامين.

وأوضح أن المقترحات المتداولة تخص جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وليست قرارات صادرة عن الوزارة.

وتابع أن عدم السداد لمدة عام دراسي كامل يخول المدرسة الخاصة رفع الأمر إلى الإدارة التعليمية لنقل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة.

