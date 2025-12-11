"تجاهل المواهب بينهم هدف برشلونة".. غضب من توروب قبل مواجهة إنبي

حالة من الغضب، يسود البعض داخل النادي الأهلي، بسبب ما يعتبرونه تجاهلًا من المدير الفني الدنماركي ييس توروب لملف تصعيد اللاعبين الشباب، قبل مواجهة إنبي في كأس الرابطة خاصة وأن الجميع يرى أنها فرصة مناسبة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن حالة الاستياء، داخل الأحمر، بعد استبعاد المدرب الدنماركي عددا من المواهب الواعدة من المشاركة مع الفريق الأول، وعلى رأسهم المدافع الشاب أحمد عابدين، الذي برز بشكل لافت مع منتخب الشباب وقدم مستويات قوية، رغم عدم حصوله على فرصة حقيقية داخل الفريق حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن البعض يرى أن استمرار غياب هذه الأسماء يعد إهدارًا لطاقة فنية واعدة، خصوصًا مع تزايد التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب عدم منح اللاعبين الذين يمتلكون سجلاً دوليًا جيدًا فرصة عادلة لإثبات قدراتهم.

وامتد الجدل ليشمل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، أحد أبرز نجوم كأس العالم للناشئين، في ظل أنباء عن اهتمام أندية خارجية وعلى رأسها برشلونة الإسباني، بالحصول على خدماته، ورغم ذلك لا يدخل اللاعب ضمن خيارات الجهاز الفني في الفترة الحالية.

وترى أصوات من داخل القلعة الحمراء أن الوقت قد حان لإعادة تقييم سياسة التعامل مع قطاع الناشئين، والاعتماد بشكل أكبر على العناصر الشابة لبناء مستقبل الفريق، بدلاً من الركون الدائم للحلول الجاهزة.