كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تواجد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة مساء اليوم الإثنين بمعسكر منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والكويت

منتخب مصر الثاني تحت قيادة المدرب حلمي طولان سيواجه نظيره الكويتي عند 04:30 عصر يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب.

وعقد الثنائي جلسة تحفيزية مع الجهاز الفني واللاعبين، فأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتجهيز المنتخب في فترة زمنية قصيرة، موجهًا الشكر لهاني أبوريدة، على دوره في دعم وتكوين فريق قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة اللعب باسم منتخب مصر، يعد شرفًا كبيرًا لكل لاعب.

من جانبه، وجه هاني أبوريدة، الشكر لأشرف صبحي، على حرصه الدائم على دعم المنتخبات الوطنية، مثمنًا حضوره والتقاءه اللاعبين قبل ضربة البداية.

وأكد رئيس الاتحاد أن المسئولية كبيرة وأن اتحاد الكرة ينتظر من اللاعبين تقديم مستوى متميز يليق باسم مصر وتاريخها الكروي، مشددًا على ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على الظهور بصورة مشرفة خلال منافسات البطولة.

ومن جانبهم، تعاهد لاعبو منتخب مصر، المشارك في كأس العرب، على بذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية، مؤكدين استعدادهم التام لانطلاق مشوار البطولة.

واختتمت الزيارة، بإقامة احتفالية بسيطة بمناسبة عيد ميلاد اللاعب كريم العراقي، في لفتة طيبة، شهدت حضور الوزير ورئيس الاتحاد، وحسن فريد رئيس بعثة المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب.

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر رفقة مجموعة تضم: الكويت، الإمارات والأردن.

