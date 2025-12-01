مباريات الأمس
الجيش الملكي: الفئة التي أحدثت شغبًا أمام الأهلي لا تنتمي لنا

كتب : محمد خيري

04:49 م 01/12/2025
قدّم نافع الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم نادي الجيش الملكي المغربي، اعتذارًا إلى النادي الأهلي وجماهيره عقب أحداث مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الرفاعي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا إف إم: "أعتذر باسم نادي الجيش الملكي وكافة مكوناته للنادي الأهلي عن تصرفات بعض الجماهير غير المحسوبة".

وأضاف: "كان هناك جمهور متعطش لا ينتمي للجيش الملكي وراء مثل هذه التصرفات، وكيف يعقل أن 22 ألف متفرج يشجعون بطريقة جيدة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تتغير الأمور؟ ومن خلال تحرياتنا عرفنا أن الفئة التي أحدثت الشغب لا تنتمي للجيش الملكي".

وتابع: "هذا الجمهور غير منتمي للجيش الملكي، وجمهور الجيش الملكي الحقيقي حزين مما حدث، وأشكر بالأخص حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير على تصرفه الجيد، وصحيح أن هذه الفئة لن تدخل مباريات الجيش الملكي مجددًا، وعلاقتنا مميزة بالشعب المصري والأندية المصرية، وهذا حدث عابر، وهم دخلوا لمضايقة النادي الأهلي، ولكن الأمور مرت بشكل جيد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الجيش الملكي

