"لا يحب النقاش".. محمد رمضان يكشف كواليس خلافاته مع مارسيل كولر

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، عن تفاصيل الخلافات التي جمعته بالمدير الفني السويسري السابق للفريق، مارسيل كولر، موضحًا أسباب التوتر داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

وقال رمضان خلال ظهوره في برنامج "الناظر" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة النهار: "العلاقة بيني وبين كولر بدأت متوترة، لأنه كان يدير كل شيء داخل النادي تقريبًا".

وواصل: "عندما توليت المنصب، قدّمني الكابتن محمود الخطيب له بوضوح، وقال له إنني أمثل النادي في كل ما يخص كرة القدم، على أن يكون التواصل من خلالي".

وأضاف رمضان: "كولر كان يتحكم في الجانبين الفني والإداري، وهو أمر غير صحيح، فقلت له بوضوح: أنت مسؤول فني فقط، وأنا مسؤول إداري، ورأيي الفني سيكون استشاريًا لخدمة مصلحة النادي على المدى الطويل".

وتابع رمضان: "حين بدأنا نناقشه في بعض الأمور، بدأ يشعر بالاهتزاز والعناد في قراراته الفنية، خصوصًا في اختيار اللاعبين أو طريقة اللعب".

وأكد محمد رمضان: "كنا نعرض وجهات نظرنا أنا ومحمد شوقي وسامي قمصان، لكنه كان يسير في اتجاه آخر تمامًا. قراره الفني كان نهائيًا، ولكن الخلافات خلقت فجوة بينه وبين بعض اللاعبين".

واختتم رمضان: "العلاقة الإنسانية خارج الملعب كانت جيدة، لكن العمل داخل الفريق شهد توترًا متزايدًا. تحسنت العلاقة في البداية، ثم دخلنا في مرحلة من العناد في بعض المباريات والمواقف، وكان واضحًا أنه لا يتقبل النقاش بسهولة".