بدأ يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، تصريحاته عبر قناة "النهار" بالحديث عن موقف محمد السيد، موضحًا: "في الماضي كانت هناك مشاكل عديدة بين اللاعب والزمالك، فقد شعر بأنه لا يحصل على الاحترام، لكن النادي كان يسعى لتجديد دمائه، وأخبرته أنني لا أنظر للعمر أو الخبرة، بل لقدرة اللاعب على تقديم الإضافة للفريق".

وأضاف أنه خطط لإشراك اللاعب لمدة نصف مباراة فقط، لكنه اضطر لتغيير قراره قائلاً: "عندما بدأ المشجعون في إهانته والهتاف ضده، شعرت بأنني مسؤول عن الوقوف بجواره وتقديم الحماية له".

وواصل حديثه عن كيفية إدارته للموقف داخل الملعب: "أعطيت محمد السيد الإذن لتنفيذ الخطأ الأول والثاني، ولم أخرجه لأنني لم أرد التأثير عليه نفسيا، وكانت تلك طريقتي في الحفاظ عليه ودعمه، وشجعته على تجاهل من يهينه، وبعد المباراة نشر صورا لدعم زملائه له، وأنا أحترم ذلك كثيرا".

وتابع: "مسؤوليتي كانت حماية لاعب يبلغ 19 عاما، في وقت كان المشجعون يعتمدون على الشائعات وليس الحقائق".

وانتقل فيريرا للحديث عن وضع الفريق: "الفريق كان كبيرا ويضم 31 لاعبا، وهو عدد كبير جدا، وفي مركز الوسط كان هناك 8 لاعبين نحتاج لاختيار اثنين فقط منهم، بالإضافة لوجود 4 مهاجمين، ولذلك كانت هناك نصائح بالتخلص من بعض اللاعبين".

كما تحدث عن مركز حراسة المرمى قائلا: "لم تكن لدي مشكلة في الحراس، مع الوقت رأيت أن صبحي هو الأفضل وكان جيدا في الملعب، يليه مهدي سليمان الذي كان ممتازا للغاية، كما كان عواد جيدا. الثلاثة كانوا يتدربون برغبة كبيرة".

وتطرق إلى شيكو بانازا قائلا: "شيكو سريع جدًا وجلب الكثير من الزخم وسجل أهدافا، لكننا أردنا المزيد من التنوع في أدائه، وكان يواجه صعوبات. كما تأثر بالمشاكل المالية وعدم حصوله على راتبه، فانخفضت دوافعه، وفي النهاية تعاملت معه كأي لاعب في الفريق، وكذلك الأمر مع الجزيري".

وأضاف بشأن الجزيري: "الجزيري لم يكن يؤدي بشكل جيد في البداية، لكن لاحقًا رأيت تطوره، وتعاونّا معا وبدأ يظهر بصورة أفضل".

وفي ختام تصريحاته قال فيريرا: "إذا كان الزمالك يرغب في تسوية مستحقاتي، فعليهم التواصل معي والالتزام بوعودهم. لقد تقدمت بشكوى إلى فيفا وسنرى ما سيحدث. أنا دائما منفتح على التسوية والمناقشة، لكن على النادي أن يترجم حديثه إلى أفعال".