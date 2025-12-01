علق طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، على ترتيبات المدير الفني الخاصة بمباراة فريقه أمام الجيش الملكي، خلال لقاء له مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2.

وقال طاهر: "كنت شايف إننا نزلنا المباراة وإحساس القلق كان موجود شوية، ولو لعبنا بطريقتنا المعتادة وحافظنا على هدوئنا، كان ممكن نخرج فائزين".

وأضاف: "كنا مستعدين لأكثر من سيناريو، والمدير الفني اتكلم معانا قبل المباراة عن احتمال التعرض للظلم، وكان مجهزنا للنقطة دي وقال لنا مهما يحصل، إحنا جايين نلعب كورة، ولازم نتعامل مع الموقف، لأن الحكم لما بياخد قرار مش بيرجع فيه".

وأكد طاهر أن مساعدي المدير الفني كانوا يتواصلون باستمرار مع اللاعبين، محاولين نقل صورة أوضح لظروف الملعب وطبيعة جماهير المغرب، مشيرًا إلى أن الفريق كان مستعدًا لهذه الأجواء بشكل جيد قبل انطلاق اللقاء.