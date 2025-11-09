مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

2 3
22:00

برشلونة

جميع المباريات

"يافنان".. إبراهيم فايق يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ بعد التتويج بكأس السوبر

كتب - محمد عبد السلام:

10:15 م 09/11/2025

إبراهيم فايق

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة لسيد عبد الحفيظ بعد فوز النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وكتب فايق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أول بطولة كعضو مجلس إدارة، مبروك يا فنان".

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وسجل هدفي النادي الأهلي كلا من: أشرف بن شرقي في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف مروان عطية هدفه الثاني في الدقيقة 72.

وبهذا التتويج وصل النادي الأهلي إلى لقبه الـ 16 في كأس السوبر المصري، بينما توج الزمالك بكأس مصر 4 مرات فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم فايق سيد عبد الحفيظ كأس السوبر الأهلي

أخبار

