وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة لسيد عبد الحفيظ بعد فوز النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وكتب فايق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أول بطولة كعضو مجلس إدارة، مبروك يا فنان".

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وسجل هدفي النادي الأهلي كلا من: أشرف بن شرقي في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف مروان عطية هدفه الثاني في الدقيقة 72.

وبهذا التتويج وصل النادي الأهلي إلى لقبه الـ 16 في كأس السوبر المصري، بينما توج الزمالك بكأس مصر 4 مرات فقط.