كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

جوائز بطولة كأس السوبر المصري.. "هيمنة للأهلي وغياب للزمالك وبيراميدز"

كتب : مصراوي

08:38 م 09/11/2025
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك

انتهت النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري بتتويج الأهلي باللقب على حساب نظيره الزمالك بالفوز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وشهدت جوائز كأس السوبر المصري سيطرة للاعبي الأهلي إذ حصد محمد الشناوي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بينما حصل زميله مروان عطية على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحصل لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج على جائزة هداف النسخة المنصرمة من كأس السوبر المصري بعدما سجل هدفين بمرمى بيراميدز في وقت سابق من اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث وكانا من ركلتي جزاء.

وغاب عن جوائز لاعبي الزمالك الذي حلّ وصيفًا للنسخة المنصرمة وكذلك لاعبي بيراميدز الذين تذيلو الترتيب.

الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري جوائز كأس السوبر المصري ماتش الأهلي اليوم نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الزمالك الأهلي

