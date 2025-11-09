جوائز بطولة كأس السوبر المصري.. "هيمنة للأهلي وغياب للزمالك وبيراميدز"

تعليق مثير من الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

انتهت النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري بتتويج الأهلي باللقب على حساب نظيره الزمالك بالفوز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وشهدت جوائز كأس السوبر المصري سيطرة للاعبي الأهلي إذ حصد محمد الشناوي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بينما حصل زميله مروان عطية على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحصل لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج على جائزة هداف النسخة المنصرمة من كأس السوبر المصري بعدما سجل هدفين بمرمى بيراميدز في وقت سابق من اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث وكانا من ركلتي جزاء.

وغاب عن جوائز لاعبي الزمالك الذي حلّ وصيفًا للنسخة المنصرمة وكذلك لاعبي بيراميدز الذين تذيلو الترتيب.

