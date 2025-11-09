بيراميدز يعلن إصابة لاعب جديد قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

"ملوش مكان في المنتخب".. إبراهيم حسن يتوعد هؤلاء بعد الاعتراض على قرار

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة المدافع محمود مرعي أمام الزمالك بعدما خرج مستبدلا في الشوط الأول من اللقاء.

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

أوضح المنيري أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية مؤخرا في أبوظبي، أثبتت إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا بشكل طبيعي مع الفريق، وبالتالي يغيب عن لقاء سيراميكا.

وكان نادي بيراميدز، أعلن منذ قليل، تعرض مهند لاشين، لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

اقرأ أيضا:

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا