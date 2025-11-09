مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يعلن إصابة لاعب جديد قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب : محمد خيري

02:15 م 09/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة المدافع محمود مرعي أمام الزمالك بعدما خرج مستبدلا في الشوط الأول من اللقاء.

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

أوضح المنيري أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية مؤخرا في أبوظبي، أثبتت إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا بشكل طبيعي مع الفريق، وبالتالي يغيب عن لقاء سيراميكا.

وكان نادي بيراميدز، أعلن منذ قليل، تعرض مهند لاشين، لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

اقرأ أيضا:

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز محمود مرعي فريق بيراميدز إصابة محمود مرعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر