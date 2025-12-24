خاص.. حقيقة هروب حارس الزمالك بعد الغياب المتكرر

نفى عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق مواليد 2008 بنادي الزمالك، الذي تم تصعيده مؤخرا، للمران مع الفريق الأول، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن هروبه من القلعة البيضاء أو تغيبه عن التدريبات دون إذن.

وأكد عبد العزيز أن غيابه عن المران الجماعي جاء بسبب إصابته بنزلة برد، مشيرًا إلى أنه سيعود للمشاركة في التدريبات بداية من غدٍ الأربعاء عقب تماثله للشفاء.

وأوضح الحارس، في تصريحات خاصة، أنه لا يماطل إدارة نادي الزمالك في ملف تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، نافيًا صحة ما أُثير مؤخرًا حول هذا الشأن.

وأضاف أنه سبق وتوجّه إلى مقر نادي الزمالك رفقة والده لعقد جلسة مع مسؤولي النادي لمناقشة تجديد عقده، إلا أنه فوجئ باعتذار المسؤولين عن الحضور بسبب ظروف خاصة.

واختتم عمر عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل تجاه الزمالك، مشددًا على أنه سيظل أحد أبناء النادي، وتحت أمره في أي وقت.