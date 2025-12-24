مباريات الأمس
"القديمة راحت".. إعلامي يكشف مكان ومساحة الأرض الجديدة لنادي الزمالك

كتب : محمد خيري

12:32 م 24/12/2025
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
    نادي الزمالك
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
    أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (17)
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (4)
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (1)
    نادي الزمالك

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن نادي الزمالك لن يحصل على أرض 6 أكتوبر التي تم سحبها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض سيُمنح أرضًا بديلة في موقع جديد.

وأوضح أضا، خلال تصريحات في برنامجه "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرض البديلة المقرر تخصيصها لنادي الزمالك تبلغ مساحتها 177 فدانًا، وتقع بالقرب من القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، في موقع مميز يتناسب مع خطط النادي المستقبلية.

وأضاف أن الجهات المعنية تستعد للإعلان الرسمي عن تفاصيل الأرض الجديدة خلال أسبوع واحد، مؤكدًا أن الملف يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية، بما يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات إنشائية تخدم النادي على المدى الطويل.

تأجيل نظر طعن نادي الزمالك

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة بمدينة الرحاب، قررت أمس الثلاثاء تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقدم من حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

ويأتي الطعن اعتراضًا على القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، والبالغ مساحتها 129 فدانًا، والتي كان من المقرر إقامة فرع جديد للنادي عليها، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد على المذكرات المقدمة من أطراف النزاع.

