مشاركة مستحيلة في الأهلي وموقف بيزيرا.. شوبير يكشف تفاصيل الساعات الأخير قبل السوبر

كتب : محمد خيري

01:22 م 09/11/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل آخر استعدادات فريقي الأهلي والزمالك، لخوض نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقرر له اليوم، في الخامسة والنصف مساء، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

قال شوبير في برنامجه الإذاعي: "إمام عاشور شارك في تدريبات الكرة ويخوض التمرين بقوة في الفترة الحالية، وموجود مع بعثة الفريق لأخذ الثقة بعد عودته من الإصابة مؤخرًا، ومستحيل يشارك في مباراة الزمالك اليوم، ولا يزال أمام اللاعب وقت قبل استعادة مستواه لما قبل الإصابة".

وأضاف: "جراديشار سيقود هجوم الأهلي إذا كان سليم بنسبة 100%، وفي حال عدم جاهزيته سيدفع توروب بمحمد شريف أو يضع أشرف بن شرقي في مركز رأس الحربة، مع البدء بتريزيجيه في الجبهة اليسرى ومحمد علي بن رمضان في الجبهة اليمنى، وهناك العديد من الاحتمالات الواردة في تشكيل الأهلي.

وأكمل: "البرازيلي خوان بيزيرا لن يشارك أمام الأهلي في نهائي السوبر، والمؤكد أن اللاعب لم يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية".

وأوضح: "رغم الأنباء المتداولة عن مشاركة بيزيرا في مران الأمس، لكن هناك صعوبة في تواجده، وأحمد عبد الرؤوف سيكون في حيرة بسبب الدفع بمحمد صبحي أو عواد في حراسة المرمى، خاصة أن الأول كان أساسيًا في الفترة الماضية، لكن عواد قدم أداء مميزَا أمام بيراميدز في نصف النهائية وتصدى لركلة ترجيح.

واختتم: "تشكيل الزمالك الأقرب سيكون محمد عواد، عمر جابر، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، أحمد فتوح وأحمد ربيع، محمد شحاتة وعبدالله السعيد سيعود للشكلية الأساسية، خاصة بعد أدائه المميز أمام بيراميدز في الشوط الثاني، كما سيدفع عبد الرؤوف بالثلاثي ناصر ماهر وشيكو بانزا وسيف الدين الجزيري في الهجوم".

اقرأ أيضا:

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير الأهلي السوبر المصري كأس السوبر المصري الزمالك تشكيل الزمالك خوان بيزيرا

