ماذا يحدث عندما تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد؟

"كنت سببا في إنهاء هيمنة الأهلى على القمة".. باسم مرسي يتحدث عن علاقته

"حلم اللقب".. مواجهة خاصة بين ياس توروب وأحمد عبد الرؤوف في نهائي السوبر

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتعد هذه المواجهة رقم 30 التي تقام في تاريخ مباريات القمة بين المارد الأحمر والفارس الأبيض يوم الأحد. (وفقا لترانسفير ماركيت)

وخلال تلك المواجهات، فاز الأهلي في 15 مناسبة على الفارس الأبيض، بينما انتصر الزمالك بـ 5 لقاءات، وحسم التعادل 9 مباريات.

وسجل الزمالك 29 هدفا في شباك المارد الأحمر، بينما استطاع الأهلي تسجيل 43 هدفا ضد الفارس الأبيض.

ويعد محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي الهداف التاريخي لتلك المواجهات برصيد 4 أهداف، متساويا مع محمد بركات نجم المارد الأحمر.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد.