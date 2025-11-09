مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

ماذا يحدث عندما تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد؟

كتب : محمد القرش

12:17 ص 09/11/2025
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    الزمالك والأهلي
    محمد إبراهيم من مباراة الأهلي والزمالك 2016_Easy-Resize.com

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتعد هذه المواجهة رقم 30 التي تقام في تاريخ مباريات القمة بين المارد الأحمر والفارس الأبيض يوم الأحد. (وفقا لترانسفير ماركيت)

وخلال تلك المواجهات، فاز الأهلي في 15 مناسبة على الفارس الأبيض، بينما انتصر الزمالك بـ 5 لقاءات، وحسم التعادل 9 مباريات.

وسجل الزمالك 29 هدفا في شباك المارد الأحمر، بينما استطاع الأهلي تسجيل 43 هدفا ضد الفارس الأبيض.

ويعد محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي الهداف التاريخي لتلك المواجهات برصيد 4 أهداف، متساويا مع محمد بركات نجم المارد الأحمر.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

