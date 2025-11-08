أعرب محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تفاؤله الكبير بقدرة الفارس الأبيض على التتويج بلقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، وذلك في المواجهة المرتقبة التى ستجمع بينهما غداً الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"هناك معايير فنية واضحة تجعلني على ثقة بأن الزمالك قادر على الفوز وحصد لقب السوبر".

وأضاف: "أتمنى أن يواصل أحمد عبد الرؤوف نهج مدربي الزمالك السابقين الذين نجحوا في تحقيق البطولات، وأن يستثمر الحالة الجيدة داخل الفريق".

وأوضح أن العلاقة المميزة بين عبد الرؤوف واللاعبين ستكون عاملاً حاسماً في مباراة القمة، مشيراً إلى أنها من أبرز نقاط قوة الفريق في الوقت الحالي.

واختتم صلاح تصريحاته مؤكداً:"معدن لاعبي الزمالك الحقيقي يظهر في اللحظات الصعبة، وأرى أن الفريق جاهز لتقديم أداء قوي في لقاء السوبر".

ومن جانبه، أكد إبراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق، أن الفريق يمتلك الدوافع والعوامل التي تؤهله لحصد لقب السوبر.

وقال عبد الخالق :"أي حديث سلبي عن الزمالك قبل القمة يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً للفوز وإثبات الذات، فالضغوط يمكن تحويلها إلى قوة داخل الملعب".

وأضاف: "على لاعبي الزمالك استغلال نقاط الضعف الواضحة في دفاع الأهلي، فهي مفتاح التفوق في مباراة السوبر، والجانب الفني يمنح الفريق الأبيض فرصة كبيرة إذا تم استثماره بالشكل الصحيح".

واختتم عبد الخالق حديثه قائلاً:"الروح القوية بين أحمد عبد الرؤوف واللاعبين سيكون لها تأثير إيجابي في القمة، كما أن الانسجام داخل الجهاز الفني والفريق عامل مهم في مثل هذه المباريات الكبرى".