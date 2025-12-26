10 صور لزيارة مجموعة من ذوي الهمم لمران النادي الأهلي

استقبل النادي الأهلي أمس الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، مجموعة من الأطفال ذوي الهمهم، خلال المران الجماعي للفريق أمس.

وتفاعل الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي مع زيارة مجموعة من ذوي الهمم للنادي، من خلال حرصهم على التقاط العديد من الصور التذكارية معهم قبل انطلاق المران.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لزيارة ذوي الهمم للنادي وعلق: "زيارة مميزة من ذوي الهمم في مران فريقنا اليوم".

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات، غدا السبت 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

