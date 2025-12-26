مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

10 صور لزيارة مجموعة من ذوي الهمم لمران النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

03:34 ص 26/12/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ذوي الهمم في زيارة للأهلي

استقبل النادي الأهلي أمس الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، مجموعة من الأطفال ذوي الهمهم، خلال المران الجماعي للفريق أمس.

وتفاعل الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي مع زيارة مجموعة من ذوي الهمم للنادي، من خلال حرصهم على التقاط العديد من الصور التذكارية معهم قبل انطلاق المران.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لزيارة ذوي الهمم للنادي وعلق: "زيارة مميزة من ذوي الهمم في مران فريقنا اليوم".

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات، غدا السبت 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي كأس مصر مباراة الأهلي المقبلة

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
