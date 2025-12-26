لاعب جديد يقترب من مغادرة الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن اقتراب موهبة جديدة من مغادرة صفوف نادي الزمالك، عقب أزمة الحارس عمر عبد العزيز.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن عقد علي عبد المجيد، مدافع فريق الشباب مواليد 2006 ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ومع حلول شهر يناير يصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر، في ظل غياب أي تحرك من جانب إدارة القلعة البيضاء لفتح ملف التجديد حتى الآن.

وأشار إلى أن علي عبد المجيد تلقى عدة عروض في الوقت الحالي، ويدرس خيار الرحيل بشكل جاد، في ظل عدم حصوله على فرصة حقيقية للمشاركة.

يذكر أن الزمالك هُزم من سموحة بهدف دون رد في كأس عاصمة مصر.