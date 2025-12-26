مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الغندور يكشف تفاصيل اقتراب الأهلي من إتمام صفقة جديدة

كتب : نهي خورشيد

01:43 ص 26/12/2025
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن اقتراب النادي الأهلي من إنهاء صفقة التعاقد مع أفيميكو بولولو، لاعب ياجييلونيا بياويستوك البولندي.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع النادي البولندي، مستفيدة من تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الأهلي توصل بالفعل لاتفاق كامل مع بولولو ووكيله على بنود التعاقد كافة، ولم يتبق سوى الاتفاق الرسمي مع ناديه الحالي لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأضاف أن الأهلي تقدم بعرض رسمي صباح اليوم لإدارة ياجييلونيا بياويستوك، وينتظر الرد الحاسم، في ظل رغبة اللاعب الواضحة في الرحيل.

أفيميكو بولولو صفقات الأهلي الأهلي اليوم خالد الغندور

