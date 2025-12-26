الغندور يكشف تفاصيل اقتراب الأهلي من إتمام صفقة جديدة

خالد الغندور ينتقد أحمد عبد الرؤوف بعد الخسارة من سموحة

خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من استمرار أحمد الرؤوف

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن اقتراب النادي الأهلي من إنهاء صفقة التعاقد مع أفيميكو بولولو، لاعب ياجييلونيا بياويستوك البولندي.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع النادي البولندي، مستفيدة من تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الأهلي توصل بالفعل لاتفاق كامل مع بولولو ووكيله على بنود التعاقد كافة، ولم يتبق سوى الاتفاق الرسمي مع ناديه الحالي لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأضاف أن الأهلي تقدم بعرض رسمي صباح اليوم لإدارة ياجييلونيا بياويستوك، وينتظر الرد الحاسم، في ظل رغبة اللاعب الواضحة في الرحيل.