كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

ثلاثي الأهلي يحتفل بعيد الكريسماس (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

02:54 ص 26/12/2025
يواصل لاعبو كرة القدم حول العالم احتفالاتهم بعيد الكريسماس، وذلك مع اقتراب ختام عام 2025.

ونشر ثلاثي الأهلي محمد مجدى أفشة، والمغربي أشرف داري، ومحمد شريف صورة لهما بجوار شجرة الكريسماس احتفالاً بأعياد الميلاد.

في سياق متصل يستعد الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

جدير بالذكر أن أفشة قد تلقي عرضًا للرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، وذلك عن طريق أحد الأندية الليبية، ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني موقفه خلال الفترة المقبلة.

أفشة ومحمد شريف

أفشة الأهلي محمد شريف أعياد الكريسماس

