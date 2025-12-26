ثلاثي الأهلي يحتفل بعيد الكريسماس (صورة)

يواصل لاعبو كرة القدم حول العالم احتفالاتهم بعيد الكريسماس، وذلك مع اقتراب ختام عام 2025.

ونشر ثلاثي الأهلي محمد مجدى أفشة، والمغربي أشرف داري، ومحمد شريف صورة لهما بجوار شجرة الكريسماس احتفالاً بأعياد الميلاد.

في سياق متصل يستعد الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

جدير بالذكر أن أفشة قد تلقي عرضًا للرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، وذلك عن طريق أحد الأندية الليبية، ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني موقفه خلال الفترة المقبلة.