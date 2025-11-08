تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية لإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "حالة إمام عاشور الصحية، بها ميزة وعيب، الميزة أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة، لكن العيب هو غيابه عن المشاركة في المباريات أو التدريبات خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "إمام يحتاج في الوقت الحالي لبعض الوقت، حتى يستعيد لياقته البدنية بشكل كامل، وهو يتدرب بقوة ولديه رغبة كبيرة في المشاركة مع الفريق والعودة سريعا للملعب".

وتابع: "جماهير الأهلي تريد الفوز دائما ونعلم مدى حبهم الكبير للفريق، فهم لا يعرفون سوى الفوز والتعادل بالنسبة لهم هزيمة، هو نفس الأمر بالنسبة للاعبين أيضًا".

واختتم وليد تصريحاته: "سندخل مباراة نهائي السوبر غدا بدعم جماهير النادي، لدي ثقة قوية أن جماهيرنا ستملأ المدرجات غدا".

ويلاقي النادي الأهلي غدا نظيره الزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي كأس السوبر المصري.

