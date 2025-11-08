علي ماهر يرفض التعليق على حكم مباراة الأهلي ويوجه نصيحة لحسام حسن

رفض علي ماهر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، التعليق على قرارات حكم مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز: "الأخطاء التحكيمية؟ لا أريد التعليق عليها، سأركز فقط على مباراة بيراميدز وتحقيق الفوز".

وأضاف: "اللاعبون شكلوا خطورة كبيرة على النادي الأهلي واستحقوا الفوز، بعدما كانوا في أفضل جاهزية".

وواصل: "سعيد من أجل انضمام مروان عثمان لمنتخب مصر الأول، لأنه لاعب جيد ومجتهد، أحيانا اعتمد عليه في مراكز مختلفة بسبب النقص العددي".

واختتم: "مروان دائما يتحرك ويهدد مرمى الخصوم، لذلك أفضل مركز له هو المهاجم الذي يتألق فيه".

ومن المقرر أن يلاقي سيراميكا نظيره بيراميدز غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري.