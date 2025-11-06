تحدث سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق، عن مواجهة الأبيض ضد بيراميدز، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة اليوم من أصعب مواجهات الزمالك التي سيلعبها ضد بيراميدز، لأن بيراميدز في أفضل حالاته، فهو أفضل فريق في أفريقيا، ولديه ثقة في نفسه بعد بطولة أفريقيا والفوز على الأهلي السعودي في السعودية وبنتيجة كبير، كل هذا جعله فريق بطل".

وأضاف: "بيراميدز يمتلك دكة بدلاء مثل الفريق الأساسي، في حين الزمالك لديه مشكلة برحيل المدرب في هذا التوقيت، وعبد الرؤوف ليس لديه الخبرات، لكنه لديه ثقة ويدرب فريق كبير، فهو مدرب محترف، وفوز الزمالك على طلائع الجيش أعطاهم دفعة معنوية، والفريق لديه لاعبين يمتلكون خبرات لمثل هذه المباريات".

واختتم سامي الشيشيني: "المباراة صعبة على الزمالك وبيراميدز أيضا، لأنه ورغم ذلك، فريق لا يعرف الفوز على الزمالك بسهولة، يكون الأفضل لكن في النهاية المباراة تذهب للزمالك، المباراة صعبة على الاثنين، وكزملكاوي أتمنى فوز الزمالك، وأصعب ما يمكن أن يواجه الزمالك، أن يتلقى هدفا مبكرا، في هذه الحالة سيضطر أن يفتح مساحات ويضغط من الأمام، بالتالي سيستغل بيراميدز هذه المساحة ولديه لاعبين لديهم سرعات مثل قطة وزيكو إيفرتون".

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"