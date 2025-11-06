موقف بيزيرا وصدمة حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، على تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره بيراميدز مساء اليوم في بطولة كأس السوبر المصري.

الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخاض الزمالك المران الأخير أمس على ملعب آل نهيان، ومنح عبدالرؤوف اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة الهامة أمام بيراميدز.

ووضع المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح تغييرات في الجانب الهجومي نظرا للغيابات التي يعاني منها الفريق، حيث تأكد غياب البرازيلي خوان بيزيرا، مع عدم وضوح موقف محمد صبحي للإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي أو محمد عواد.

الدفاع: محمود بنتايك - محمود الونش - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - محمد شحاتة - أحمد ربيع.

الهجوم: ناصر ماهر - عدي الدباغ أو سيف الجزيري - شيكو بانزا.

