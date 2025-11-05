أحمد سليمان يعلن وفاة نجم الزمالك السابق وموعد جنازته

الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال بعد الفوز على سبورتنج

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة الكابتن مجدى سالم نجم الفارس الأبيض السابق.

وكتب سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"البقاء لله فى وفاة الكابتن مجدى سالم نجم الزمالك السابق رحمه الله عليه".

وأضاف:"صلاة الجنازة بكره الخميس في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ان شاءالله، والدفن في مقابر العائلة".

وبدأ مجدي سالم مشواره مبكراً مع الزمالك في التاسعة من عمره، إذ تدرج بين صفوف البراعم والناشئين وفريق الشباب بالنادي على مدار 11 عاماً، ويعتبر من جيل الثعلب الكبير حمادة إمام وعبده نصحي وغانم سلطان وغيرهم من رموز القلعة البيضاء.