كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

2 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

1 0
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

2 0
22:00

أتلتيك بلباو

أحمد سليمان يعلن وفاة نجم الزمالك السابق وموعد جنازته

كتب - نهى خورشيد

09:10 م 05/11/2025
    جيل مجدى سالم
    مجدى سالم
    مجدي سالم

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة الكابتن مجدى سالم نجم الفارس الأبيض السابق.

وكتب سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"البقاء لله فى وفاة الكابتن مجدى سالم نجم الزمالك السابق رحمه الله عليه".

وأضاف:"صلاة الجنازة بكره الخميس في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ان شاءالله، والدفن في مقابر العائلة".

وبدأ مجدي سالم مشواره مبكراً مع الزمالك في التاسعة من عمره، إذ تدرج بين صفوف البراعم والناشئين وفريق الشباب بالنادي على مدار 11 عاماً، ويعتبر من جيل الثعلب الكبير حمادة إمام وعبده نصحي وغانم سلطان وغيرهم من رموز القلعة البيضاء.

مجدي سالم الزمالك أحمد سالم

