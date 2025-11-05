مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 1
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

07:20 م 05/11/2025
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس، في بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز غدا الخميس، على ملعب "آل نهيان"، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الجماعي، للتأكيد على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، بعد قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، بجانب بعض التدريبات الفنية والخططية، لتنفيذها في مباراة الغد.

وفي نهاية المران خاض الفريق تقسيمة قوية، لتطبيق بعد التعليمات والجمل الفنية التي تم تدريبهم عليها.

ويذكر أن الإمارات تستضيف النسخة الحالية من بطولة السوبر المصري بمشاركة كلا من: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك وبيراميدز كأس السوبر المصري

