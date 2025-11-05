الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

محمد الشناوي: "جاهزون نفسيًا وبدنيًا.. وهدفنا كأس السوبر"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس، في بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز غدا الخميس، على ملعب "آل نهيان"، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الجماعي، للتأكيد على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، بعد قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، بجانب بعض التدريبات الفنية والخططية، لتنفيذها في مباراة الغد.

وفي نهاية المران خاض الفريق تقسيمة قوية، لتطبيق بعد التعليمات والجمل الفنية التي تم تدريبهم عليها.

ويذكر أن الإمارات تستضيف النسخة الحالية من بطولة السوبر المصري بمشاركة كلا من: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

