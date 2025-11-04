مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

0 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

هشام نصر وجون إدوارد يؤازران الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتب : هند عواد

09:04 م 04/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هشام نصر
  • عرض 4 صورة
    هشام نصر 1
  • عرض 4 صورة
    جون إدوارد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

حرص الثنائي هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، جون إدوارد المدير الرياضي، على حضور التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم على ملعب قصر الإمارات.

وقام الثنائي بدعم وتحفيز الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف واللاعبين، قبل مواجهة بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الزمالك بيراميدز، في السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

"عمل كل الأخطاء".. تعليق ناري من حازم إمام على رحيل فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هشام نصر جون إدوارد الزمالك بيراميدز أحمد عبد الرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم