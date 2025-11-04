هشام نصر وجون إدوارد يؤازران الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

عمري ما هروح.. ماذا قال شيكابالا عن احتمالية مواجهة فريقه للزمالك؟

عمل مع الهلال.. من هو فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك الجديد؟

حرص الثنائي هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، جون إدوارد المدير الرياضي، على حضور التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم على ملعب قصر الإمارات.

وقام الثنائي بدعم وتحفيز الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف واللاعبين، قبل مواجهة بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الزمالك بيراميدز، في السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

