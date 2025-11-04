مباريات الأمس
الأهلي يعلن عودة إمام عاشور

كتب : هند عواد

06:36 م 04/11/2025
كتبت-هند عواد:

يخضع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج بدني لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، أن إمام عاشور يقوم بتنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، ومتابعة طبيــة بشكل مستمر.

وشارك عاشور في الجزء البدني خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

