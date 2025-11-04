الأهلي يعلن عودة إمام عاشور

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

عمري ما هروح.. ماذا قال شيكابالا عن احتمالية مواجهة فريقه للزمالك؟

جراحة ناجحة لناشئ الإسماعيلي محمد عبده بعد إصابته في اليد اليمنى

كتبت-هند عواد:

يخضع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج بدني لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، أن إمام عاشور يقوم بتنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، ومتابعة طبيــة بشكل مستمر.

وشارك عاشور في الجزء البدني خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

"عمل كل الأخطاء".. تعليق ناري من حازم إمام على رحيل فيريرا