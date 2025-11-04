إمام عاشور يشارك بجزء من تدريبات الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر و هايتي بثلاثية في مونديال الناشئين

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر



شهدت الحصة التدريبية لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء مشاركة اللاعب إمام عاشور لأول مرة بعد شفائه من فيروس A.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر، من القاهرة الي الإمارات.

ومن المقرر أن يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ لاستعراض أبرز ملامح المنافس وتحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية وخطة اللعب المنتظرة لمباراة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر بما يضمن جاهزية اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة.

وكان توروب قد عقد عدة جلسات تنسيقية مع جهازه المعاون فور وصول البعثة إلى الإمارات، من أجل وضع البرنامج التحضيري النهائي والاستقرار على التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

