قصص متفوتكش.. قرارات مجلس الأهلي.. وصدمة رابطة الأندية للمنتخب الثاني

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها الخطوة المقبلة قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد الاجتماع الأول

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"ياسين منصور رئيسًا".. الأهلي يُعلن تشكيل المكتب التنفيذي للنادي

أعلن مجلس إدارة الأهلي، في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين، تشكيل المكتب التنفيذي للنادي، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي

نجم الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لتهديد بمسدس في شوارع لندن

ذكرت تقارير أن أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز تعرض لتهديد بمسدس في أحد شوارع لندن المزدحمة ، وتم القبض على أحد كبار وكلاء كرة القدم

موقف صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال

ساعات تفصلنا عن المواجهة النارية التي تقام بين ريال مدريد وليفربول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025/26

رابطة الأندية تصدم المنتخب الثاني.. ما علاقة بيراميدز؟ (خاص)

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية المصرية عن موقفها من تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري يومي 3 و6 ديسمبر من أجل المنتخب الثاني

رد حاسم من وليد صلاح الدين عبر مصراوي على خلافة مع محمد الشناوي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة خلافه مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم

"بحضور أرنولد وألونسو".. تكريم خاص من ريال مدريد للراحل ديوجو جوتا وشقيقه

لا يزال النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وصديقه أندريا سيلفا، في الأذهان بعد وفاتهما في يوليو الماضي، إثر حادث سير مروع

"18 مايو".. مصدر برابطة الأندية يوضح سبب التزامهم بموعد نهائي الدوري

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية سبب التزامهم بإنهاء الموسم الجاري من الدوري يوم 18 مايو

"تواجد عبد الحفيظ ومنصور".. 5 صور ترصد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي بعد الانتخابات

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي مساء أمس الإثنين برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه الأول عقب انتخابه رسميا من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي

الأهلي يعتمد الميزانية والحساب الختامي ويرسلها إلى الجهة الإدارية

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في جلسته التي عقدت مساء يوم أمس الإثنين مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي حتى 30/6/2025، والمشروع المقترح للعام المالي 2025/2026