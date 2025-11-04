هبة التركي تكشف حقيقة إزالة مقبرة زوجها الراحل إبراهيم شيكا

كشفت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن إزالة المقبرة التي أشترتها مؤخرًا لدفن زوجها الراحل.

وكتبت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء:" صباح الخير أخواتي المحترمين مشكورين على سؤالكم ولا صحة فيما يقال على إزالة المقابر بتاعت زوجي الراحل كابتن إبراهيم شيكا".

وتابعت التركي:"ده كله إشاعات من الخصم لإثارة الترند والالتفات لا أكتر ولا أقل".

وواصلت هبة التركي:" أنا الترب بتاعت زوجي بعيد عن الإزالة تمامًا وأنا وأولادي مترددين لزيارة إبراهيم باستمرار ولا صحة لهذا الهراء والسخافات لإثارة الترند مرى أخرة".

واختتمت:"ربنا يهدي النفوس المريضة البائسة اللي مش لاقيه أي مصايب ترميها عليا أنا وولادي".

