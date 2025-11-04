مباريات الأمس
هبة التركي تكشف حقيقة إزالة مقبرة زوجها الراحل إبراهيم شيكا

كتب- محمد عبدالهادي:

12:20 م 04/11/2025
كشفت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن إزالة المقبرة التي أشترتها مؤخرًا لدفن زوجها الراحل.

وكتبت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء:" صباح الخير أخواتي المحترمين مشكورين على سؤالكم ولا صحة فيما يقال على إزالة المقابر بتاعت زوجي الراحل كابتن إبراهيم شيكا".

وتابعت التركي:"ده كله إشاعات من الخصم لإثارة الترند والالتفات لا أكتر ولا أقل".

وواصلت هبة التركي:" أنا الترب بتاعت زوجي بعيد عن الإزالة تمامًا وأنا وأولادي مترددين لزيارة إبراهيم باستمرار ولا صحة لهذا الهراء والسخافات لإثارة الترند مرى أخرة".

واختتمت:"ربنا يهدي النفوس المريضة البائسة اللي مش لاقيه أي مصايب ترميها عليا أنا وولادي".

الأهلي يعلن اختصاصات محمود الخطيب في مجلس الإدارة

"بعد الاجتماع الأول للمجلس".. الأهلي يعلن رسمياً مهام سيد عبد الحفيظ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هبة التركي إبراهيم شيكا مقابر إبراهيم شيكا الزمالك

