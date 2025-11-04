مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"تواجد عبد الحفيظ ومنصور".. 5 صور ترصد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي بعد الانتخابات

كتب - يوسف محمد:

12:55 ص 04/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اجتماع مجلس إدارة الأهلي
  • عرض 5 صورة
    اجتماع مجلس إدارة الأهلي (2)
  • عرض 5 صورة
    اجتماع مجلس إدارة الأهلي (4)
  • عرض 5 صورة
    اجتماع مجلس إدارة الأهلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي مساء أمس الإثنين برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه الأول عقب انتخابه رسميا من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وكانت انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق 31 أكتوبر الماضي، تم خلالها انتخاب قائمة محمود الخطيب كاملة.

وتعد هذه الدورة الثالثة على التوالي، التي يتم خلالها انتخاب محمود الخطيب رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاء مجلس إدارة الأهلي كالتالي:

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

أقرأ أيضًا:

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي محمود الخطيب انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي ياسين منصور خالد مرتجي سيد عبد الحفيظ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير