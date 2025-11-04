"ثلاثة سينضمون غداً".. الكشف عن برنامج الأهلي في الإمارات قبل السوبر المصري

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي مساء أمس الإثنين برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه الأول عقب انتخابه رسميا من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وكانت انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق 31 أكتوبر الماضي، تم خلالها انتخاب قائمة محمود الخطيب كاملة.

وتعد هذه الدورة الثالثة على التوالي، التي يتم خلالها انتخاب محمود الخطيب رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاء مجلس إدارة الأهلي كالتالي:

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

