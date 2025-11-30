"قدمت شكوى".. يانيك فيريرا يكشف مفاجأة بشأن طريقة رحيله عن الزمالك

كشف يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل رحيله المفاجئ عن الفريق، مؤكّدًا أن الطريقة التي تم التعامل بها معه لم تكن محترفة.

وقال فيريرا في تصريحات عبر قناة النهار: "كيف أخرجوني من النادي؟ علمت من بعض الصحفيين أنني رحلت، وأخبروني بأنني قد تم طردي من الزمالك، لم يصلني أي إخطار رسمي في البداية".

وأضاف: "لا أهتم كثيرًا بالطريقة التي تم تقديمي بها كمدرب للزمالك، النادي اختار تقديمي عبر مقطع فيديو، ووافقت لأن الأهم بالنسبة لي كان العمل نفسه، لكن الطريقة التي غادرت بها النادي لم أقدّرها إطلاقًا".

وواصل: "توصلتُ مع إدارة الزمالك إلى اتفاق بشأن التسوية المالية، لكن الاتفاق لم يُنفَّذ كما تم الاتفاق عليه. أخطرت النادي رسميًا بحقوقي ومستحقاتي، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي خطوة لحل الأزمة".

واختتم: "ذلك ما اضطرني في النهاية إلى اللجوء لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). لم تكن لدي رغبة في اتخاذ هذا الإجراء ضد نادي الزمالك، لكن غياب أي نية حقيقية من الإدارة لحل المشكلة جعلني مضطرًا لذلك".

اقرأ أيضًا:

أشرف صبحي يكشف تفاصيل تطوير ستاد بورسعيد وخطط البنية الرياضية في مصر

بيراميدز يوافق على انضمام لاعب الفريق لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب