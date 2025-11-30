مباريات الأمس
تعديل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2025

كتب : مصطفى الجريتلي

03:08 م 30/11/2025
كتب ـ أحمد عبدالباسط

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن قرار جديد لهم ضمن تحضيراتهم للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

موعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر 2025 في دولة المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قد استقر على تعديل موعد انطلاق المعسكر لينطلق يوم 3 ديسمبر بدلاً من 1 من الشهر ذاته.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن بعثة المنتخب ستغادر تحت قيادة حسام حسن إلى دولة المغرب يوم 17 ديسمبر بعدما يخوض مباراة ودية في معسكره أمام منتخب نيجيريا يوم 14 من الشهر ذاته.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

اقرأ أيضًا:

"صعبها بن رمضان".. شوبير يكشف قرار صدام من الأهلي ضد ديانج

"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا موعد كأس أمم أفريقيا مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

