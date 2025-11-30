مباريات الأمس
بعد أنباء إصابة ابنته بالسرطان.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن أيمن حفني وعائلته

كتب : محمد عبد الهادي

01:38 م 30/11/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر أيمن حفني لاعب الزمالك السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بعدما طالب الاعلامي ابراهيم فايق باستضافته في برنامجه والاستفسار عن اختفائه طوال الفترة الأخيرة.

أيمن حفني قد ترددت أنباء مؤخرًا عن إصابة ابنته عائشة بمرض السرطان، بل و خرجت شائعة بوفاتها إلا أن اللاعب خرج ونفى خبر الوفاة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن أيمن حفني وعائلته كالتالي:

اسمه الكامل علي حفني عبد الله حسنين.

ولد في 31 ديسمبر 1985 بمحافظة الجيزة.

يلعب كمهاجم وصانع ألعاب (وسط هجومي).

انطلاقته جاءت من أندية صغرى قبل أن يلفت الأنظار مع فريق مصر للمقاصة بعد صعوده للدوري الممتاز ومنه انضم لصفوف طلائع الجيش ثم خرج على سبيل الإعارة لأهلي طرابلس الليبي وبعد انتهاء الإعارة عاد وانتقل من الطلائع للزمالك.

انضم إلى نادي الزمالك عام 2014، وحقق معه عدداً من الألقاب: الدوري المصري،كأس مصر، ولقب الكونفيدرالية الإفريقية.

بعد فترة مع الزمالك، انتقل إلى مصر للمقاصة ثم أعير إلى المقاولون العرب، لكن ظروفاً شخصية — منها مرض ابنته — أثرت على مشاركاته مع المقاولون.

قرر الاعتزال داخل جدران الزمالك بعد أن علم أن الإدارة لن تجدد عقده.

تتردد منذ سنوات أنباء عن مرض ابنته — واسمها عائشة — حيث انتشرت أخبار عن إصابتها بحروق ثم مرض السرطان.

في ديسمبر 2020، انتشرت شائعات عن وفاة ابنته؛ لكن شقيق حفني نفى هذا الخبر، مؤكّداً أن الابنة لا تزال تحت العلاج وأن ما يثار ليس له أساس من الصحة.

حفني نفسه أصدر بيان شكر من خلال حسابه بمنصة إنستجرام كل من اطمأن عليه وعلى ابنته، وأكد أن الإشاعة الشائعات من "حساب مزيف".

