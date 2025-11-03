مباريات الأمس
موعد مباراتي الزمالك مع المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية

كتب- محمد عبدالهادي:

02:11 م 03/11/2025

الزمالك والمصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2025-2026، والتي أسفرت عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب المصري البورسعيدي وزيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهتين من العيار الثقيل أمام المصري البورسعيدي.
حيث سيواجه الزمالك نظيره المصري في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 25 يناير 2026، ثم يلتقي الفريقان مجددًا في إياب الجولة الرابعة يوم 1 فبراير 2026.

جوائز بطولة كأس الكونفدرالية

من المقرر أن يحصل الفريق الفائز ببطولة كأس الكونفدرالية علي 2 مليون دولار بينما سيحصل الفريق الوصيف على مليون دولار.

أما الأندية المتأهلة لدور المجموعات ستحصل على 50 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية الاتحاد الإفريقي

