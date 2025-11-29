ملخص مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية

"الأهلي يراقبه".. نادي الرجاء يحاول تأمين نجمه مع اقتراب نهاية تعاقده

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل بهدف قاتل على يد مستضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وسجل هدف اللقاء اللاعب سيف الجزيري بالدقيقة 3 فيما تعادل كايزر تشيفز بهدف بالخطأ من محمد صبحي في مرماه بالدقيقة 90+6.

ملخص مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

بدأ فريق الزمالك المباراة مستحوذًا على الكرة فحصل لاعبه خوان بيزيرا على مخالفة بالدقيقة الثانية بعد تدخل قوي عليه من لاعب كايزر تشيفز نُفذت من يمين الملعب بالدقيقة الثالثة ليبعدها الدفاع ثم وصلت لسيف الجزيري داخل منطقة الجزاء ليُسكنها الشباك.

وحاول فريق كايزر تشيفز خلال الدقائق التالية الدخول لأجواء المباراة فسدد لاعبه سيرينو كرة قوية من قرب منتصف الملعب ليتصدى لها القائم بالدقيقة السادسة ثم أبعد دفاع القلعة البيضاء ركلة ركنية نُفذت في الدقيقة التالية داخل منطقة الجزاء.

وعلى عكس سيطرة الفريق الجنوب أفريقي على الكرة سجل سيف الجزيري بالدقيقة التاسعة هدفًا ألغاه الحكم بداع وجود خطأ لصالح لاعب كايزر تشيفز.

واضطر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز للدفع باللاعب سيكا ماكو بدلاً من زميله برادلي كروس في الدقيقة 14 بسبب إصابة الأخير ولم تمر سوى 5 دقائق حتى اضطر مدرب الفريق الجنوب أفريقي لاستبدال سيرنيو الذي سقط للإصابة ومشاركة زميله فيلاكازي بدلاً منه.

وسدد لاعب كايرز تشيفز باسيكا ماكو كرة قوية في الدقيقة 27 علت مرمى الزمالك ثم أرسل محمد شحاتة كرة طولية رائعة لزميله خوان بيزيرا على يمين الملعب بالدقيقة 29 ولكن استخلصها دفاع فريق كايزر تشيفز من أمامه.

وتوقف اللعب في الدقيقة 33 بعد إصابة لاعب الزمالك شيكوبانزا قبل أن يُستأنف اللقاء ثم سدد لاعب كايزر تشيفز موباي كرة قوية في الدقيقة 36 مرتب بجانب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

وانطلق شيكوبانزا بالكرة في الدقيقة 43 قبل أن يسقط وهو يسدد الكرة في المرمى في ظل احتكاك مع مدافع كايزر تشيفز لتصل سهلة في يد حارس مرمى الفريق الجنوب أفريقي.

وتصدى محمد صبحي في الدقيقة التالية لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من لاعب كايزر تشيفز.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة للاعبي كايزر تشيفز على الكرة ولكن دون أي خطورة فأمسك محمد صبحي كرة عرضية بالدقيقة 48 قبل أن يبعد حسام عبدالمجيد في الدقيقة التالية كرة عرضية من يسار الملعب.

وكاد بيزيرا يضيف الهدف الثاني لفريق الزمالك بعدما وصلته الكرة في الدقيقة 50 من زميله ناصر ماهر ليسدد كرة ارتطمت في المدافع وحارس المرمى لتتجه إلى المرمى ولكن لاعب كايزر تشيفز أبعدها من على خط المرمى ليتوقف اللعب لعلاج حارس مرمى كايزر تشيفز.

وكاد يستغل كايزر تشيفز خطأ من أحمد فتوح في إبعاد الكرة بالدقيقة 56 ولكن موفوندو فيلاكازي لاعب الفريق الجنوب أفريقي سدد كرة قوية بجوار المرمى.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك أحمد عبدالرؤوف في الدقيقة 57 باللاعب عدي الدباغ بدلاً من سيف الجزيري بعد إصابة الأخير ثم أمسك محمد صبحي في الدقيقة التالية كرة عرضية من لاعب كايزر تشيفز.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 60 بطاقة صفراء ضد لاعب كايزر تشيفز بعد كرة مشتركة مع لاعب الزمالك محمد إسماعيل.

وسدد موفوندو فيلاكازي كرة وية في الدقيقة 62 مرت أعلى المرمى ثم سدد كرة في الدقيقة 65 وتصدى لها محمد صبحي.

وسيطر الزمالك خلال الدقائق التالية على الكرة بصورة نسبية فانطلق لاعبه خوان بيزيرا بالكرة في الدقيقة 75 ولكنه فضل التسديد ليتصدى حارس مرمى كايزر تشيفز للكرة.

ودفع المدير الفني للزمالك أحمد عبدالرؤوف في الدقيقة 76 باللاعب محمود بنتايج بدلاً من محمد إسماعيل.

ثم وصلت كرة عرضية في الدقيقة 78 للاعب كايزر تشيفز ديلان سولومونز الذي سددها قوية أعلى المرمى قبل أن يتصدى حسام عبدالمجيد لهجمة من لاعبي كايزر تشيفز بالدقيقة 80 لتصل الكرة سهلة ليد محمد صبحي.

وتصدى عمر جابر في الدقيقة 84 لكرة عرضية ثم أمسك محمد صبحي في الدقيقة التالية بكرة عرضية من يمين الملعب قبل أن يتصدى دفاع فريق كايزر تشيفز لهجمة من خوان بيزيرا بالدقيقة 86.

ودفع أحمد عبدالرؤوف في الدقيقة 88 باللاعب أدم كايد بدلاً من ناصر ماهر وباللاعب أحمد شريف بدلاً من خوان بيزيرا.

وتعادل كايزر تشيفز بهدف بالخطأ من محمد صبحي في الدقيقة 90+6.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ورفع التعادل رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 4 في المركز الثاني خلف المصري المتصدر بست نقاط.

وعلى الجانب الآخر حصد فريق كايزر تشيفز النقطة الأولى له ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن زيسكو المتذيل.

تشكيل الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

وبدأ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك مباراة كايزر تشيفز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط :محمد شحاتة، ناصر ماهر وأحمد فتوح.

خط الهجوم : شيكو بانزا، سيف الجزيري وخوان بيزيرا.

