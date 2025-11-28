بعد بيان الأهلي.. كيف تغيرت علاقة رمضان صبحي والخطيب؟

احتفل لاعب نادي الزمالك أحمد حمدي بعقد قرانه على شهد مكرم لاعبة فريق السيدات بالنادي.

واقتصر الحفل على حضور عدد من أصدقائهم ووسط أجواء عائلية للعروسين.

ونشر أحمد حمدي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الجمعة، صورًا تجمعه وزوجته.

وشهد الحفل حضور محمد شوبير نجل حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير.

