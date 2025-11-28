مباريات الأمس
"بتواجد نجل شوبير".. عقد قران أحمد حمدي لاعب الزمالك في أجواء عائلية (صور)

كتب - محمد الميموني:

10:05 م 28/11/2025
    أحمد حمدي وزوجته
    أحمد حمدي وزوجته (4)
    أحمد حمدي وزوجته (3)
    أحمد حمدي وزوجته (6)
    أحمد حمدي وزوجته
    أحمد حمدي وزوجته (5)

احتفل لاعب نادي الزمالك أحمد حمدي بعقد قرانه على شهد مكرم لاعبة فريق السيدات بالنادي.

واقتصر الحفل على حضور عدد من أصدقائهم ووسط أجواء عائلية للعروسين.

ونشر أحمد حمدي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الجمعة، صورًا تجمعه وزوجته.

وشهد الحفل حضور محمد شوبير نجل حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير.

أقرأ أيضًا:

مجموعة الزمالك.. المصري يعزز الصدارة بثلاثية أمام زيسكو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حمدي الزمالك محمد شوبير حفل زفاف أحمد حمدي عقد قران أحمد حمدي لاعب الزمالك زوجة أحمد حمدي

