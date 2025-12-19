مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

1 1
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

1 1
21:00

إنتر ميلان

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على سيراميكا

كتب : مصراوي

10:20 م 19/12/2025
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف فوزاً ثمينأً من نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس عاصمة مص.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من عمر كمال داخل منطقة الجزاء، قابلها طاهر محمد طاهر برأسه لتسكن الكرة شباك الحارس محمد بسام، مانحا الأحمر ثلاث نقاط مهمة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على سيراميكا

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد مواجهة اليوم

1- فاركو = 6 نقاط

2- طلائع الجيش = 3 نقاط

3- إنبي = 3 نقاط

4- الأهلي = 3 نقاط

5- المقاولون العرب = بدون نقاط

6- غزل المحلة = بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا = بدون نقاط

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة في البطولة أمام نظيره غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من ديسمبر الجاري 2025، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر الأهلي اليوم الأهلى وسيراميكا كأس عاصمة مصر

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

