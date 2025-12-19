"هدف رأسي للأحمر".. ملخص شوط الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأول في كأس عاصمة

أول تعليق من علاء نبيل بعد رحيله عن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف فوزاً ثمينأً من نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس عاصمة مص.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من عمر كمال داخل منطقة الجزاء، قابلها طاهر محمد طاهر برأسه لتسكن الكرة شباك الحارس محمد بسام، مانحا الأحمر ثلاث نقاط مهمة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على سيراميكا

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد مواجهة اليوم

1- فاركو = 6 نقاط

2- طلائع الجيش = 3 نقاط

3- إنبي = 3 نقاط

4- الأهلي = 3 نقاط

5- المقاولون العرب = بدون نقاط

6- غزل المحلة = بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا = بدون نقاط

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة في البطولة أمام نظيره غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من ديسمبر الجاري 2025، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.