مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

03:46 ص 28/11/2025
    مران الأهلي (16)
    مران الأهلي (17)
    مران الأهلي (22)
    مران الأهلي (21)
    مران الأهلي (18)
    مران الأهلي (26)
    مران الأهلي (25)
    مران الأهلي (20)
    مران الأهلي (19)
    مران الأهلي (15)
    مران الأهلي (14)
    مران الأهلي (9)
    الأهلي
    مران الأهلي (8)

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو مباراة الأهلي ونظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

ويبحث عشّاق كرة القدم العربية عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت المشفّرة حقوق نقل مواجهات بطولة دوري الأبطال عبر شاشاتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 HD beIN Sports 1 لبث هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

تنطلق مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت السبت الماضي علي ستاد القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي مباراة الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا

أخبار

