القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو مباراة الأهلي ونظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

ويبحث عشّاق كرة القدم العربية عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت المشفّرة حقوق نقل مواجهات بطولة دوري الأبطال عبر شاشاتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 HD beIN Sports 1 لبث هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

تنطلق مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت السبت الماضي علي ستاد القاهرة.