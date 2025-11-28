مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

في الذكري الخامسة.. 20 صورة تلخص نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

02:38 ص 28/11/2025
احتفل النادي الأهلي أمس الخميس، بالذكرى الخامسة من تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، والتي كانت بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

ويعد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، واحدة من أكثر المباريات العالقة في أذهان الكرة المصرية والإفريقية، نظرًا لما شهده من أحداث وسيناريوهات.

وما زاد الأمر إثارة، هو وصول فريقين من نفس البلد لنهائي البطولة القارية، ليحظى وقتها باهتمام جماهير القارة السمراء.

ويرصد مصراوي، أبرز 20 صورة لنهائي القرن، الذي حسمه الأهلي بالفوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من عمرو السولية وقفشة وشيكابالا أهداف النهائي.

أول رد من المهدي سليمان بعد تحويله للتحقيق

آخرهم قفشة وصلاح.. 7 لاعبين سجلوا أهداف حاسمة في الكرة المصرية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي القرن بين الأهلي والزمالك نهائي القرن الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك

