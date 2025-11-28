أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

احتفل النادي الأهلي أمس الخميس، بالذكرى الخامسة من تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، والتي كانت بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

ويعد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، واحدة من أكثر المباريات العالقة في أذهان الكرة المصرية والإفريقية، نظرًا لما شهده من أحداث وسيناريوهات.

وما زاد الأمر إثارة، هو وصول فريقين من نفس البلد لنهائي البطولة القارية، ليحظى وقتها باهتمام جماهير القارة السمراء.

ويرصد مصراوي، أبرز 20 صورة لنهائي القرن، الذي حسمه الأهلي بالفوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من عمرو السولية وقفشة وشيكابالا أهداف النهائي.

