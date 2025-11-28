أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر استهل مبارياته في دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، أعادت إلى الأنظار قصة مباراة كان من المفترض أن تجمع بين الفريقين في عام 1981 بدوري الأبطال أيضًا.

وتعرضت مصر لحادث قوي في السادس من أكتوبر عام 1981، هو اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، هو ما أثر بشكل سلبي على الشارع المصري بشكل عام في ذلك الوقت.

ولم يؤثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات على الشارع السياسي في مصر فقط، بل أنه أثر على الوسط الرياضي أيضًا، حيث كان ينتظر النادي الأهلي في هذه الفترة، خوض مباراتي أمام شبيبة القبائل الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة وعدم خوض المباراتين، طبقا لما ذكره الدكتور ياسر ثابت في كتاب "قصة كرة القدم في مصر"، ليتم احتساب اللقاء لصالح الفريق الجزائري بشكل اعتباري.

