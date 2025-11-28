أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي بيراميدز غير مسؤول عن غياب لاعبيه عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس العرب.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية أن بيراميدز لم يرتكب أي خطأ، وكل الإجراءات تمت وفق القوانين المنظمة، وقرار عدم انضمام اللاعبين لم يكن في يد النادي من الأساس.

وأضاف أن إدارة الاتحاد تحرص على التنسيق الدائم مع الأندية لتجنب أي سوء تفاهم، مؤكدًا أن جميع القرارات تتخذ بما يخدم مصلحة الكرة المصرية.

وشدد رئيس الجبلاية على أن اتحاد الكرة يعمل على تحقيق الاستقرار الفني والإداري لجميع المنتخبات الوطنية، من الأول إلى الأولمبي، عبر توفير الدعم الكامل للأجهزة الفنية واللاعبين لضمان الظهور بصورة مشرفة في مختلف البطولات القارية والدولية.

واختتم أبو ريدة حديثه بالتأكيد على أن العمل جارٍ لتطوير منظومة كرة القدم في مصر وبناء قاعدة قوية للمستقبل، مع استمرار التواصل مع الأندية واللاعبين لضمان بيئة تنافسية صحية واحترافية.