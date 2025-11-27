مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

2 0
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

0 0
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

1 0
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

أول رد من المهدي سليمان بعد تحويله للتحقيق

كتب : محمد عبد الهادي

07:11 م 27/11/2025
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية، تحويل حارس الفريق المهدي سليمان للتحقيق نظرًا لغيابه المتكرر عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

وفي أول رد من المهدي سليمان على قرار تحويله للتحقيق، نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من مشاركته في تدريبات الزمالك الاخيرة نشرتها صفحة النادي الرسمية.

وأرفق على الصورة إيموجي "الضحك" إشارة لتعليق الزمالك في الصورة (ختام التحضيرات قبل لقاء الغد).

وكان قد كشف مصدر لمصراوي أن المهدي سليمان غاب عن مران الزمالك أكثر من مرة وأيضا المعسكرات الخاصة بالمباريات، دون الحصول على إذن.

"ليلة السفر لجنوب أفريقيا".. قرار عاجل من الزمالك بتحويل حارسه للتحقيق

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المهدي سليمان الزمالك أزمة المهدي سليمان تحويل المهدي سليمان للتحقيق

