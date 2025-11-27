أول رد من المهدي سليمان بعد تحويله للتحقيق

"اللهم لا شماتة بس أنا قولت".. شوبير يكشف تكرار مصير بوجبا مع رمضان صبحي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية، تحويل حارس الفريق المهدي سليمان للتحقيق نظرًا لغيابه المتكرر عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

وفي أول رد من المهدي سليمان على قرار تحويله للتحقيق، نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من مشاركته في تدريبات الزمالك الاخيرة نشرتها صفحة النادي الرسمية.

وأرفق على الصورة إيموجي "الضحك" إشارة لتعليق الزمالك في الصورة (ختام التحضيرات قبل لقاء الغد).

وكان قد كشف مصدر لمصراوي أن المهدي سليمان غاب عن مران الزمالك أكثر من مرة وأيضا المعسكرات الخاصة بالمباريات، دون الحصول على إذن.

