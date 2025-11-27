مباريات الأمس
"ليلة السفر لجنوب أفريقيا".. قرار عاجل من الزمالك بتحويل حارسه للتحقيق

كتب : محمد خيري

04:14 م 27/11/2025
قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، بقيادة جون إدوارد، تحويل المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول، إلى التحقيق، خلال الأيام المقبلة.

وانضم المهدي سليمان لنادي الزمالك، مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي سموحة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المهدي سليمان غاب عن مران الزمالك أكثر من مرة وأيضا المعسكرات الخاصة بالمباريات، دون الحصول على إذن.

وأوضح المصدر، أن المهدي، غاب عن المران الأخير نفس يوم سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا، لخوض مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما دعى لاستبعاده.

واختتم المصدر، أن الحارس هو الآخر يشعر بالغضب، بسبب ابتعاده المتكرر عن المشاركة في المباريات، ويقترب من الرحيل خلال شهر يناير المقبل.

الزمالك المهدي سليمان نادي الزمالك جون إدوارد

