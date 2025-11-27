قبل رمضان صبحي.. لاعبون مصريون وقعوا في فخ المنشطات

أبلغت المحكمة الرياضية الدولية، الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات بسبب المنشطات.

وأعاد هذا القرار الأذهان إلى قائمة من اللاعبين المصريين الذين وقعوا في فخ المنشطات، بينهم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

شريف إكرام

في فبراير 2023، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين، بسبب إيجابية عينته عقب إحدى مباريات الكونفدرالية الأفريقية.

ورد إكرامي في جلسة الاستماع، التي بُرِّئ فيها اللاعب، إذ إنه لم يتعمد الحصول على مواد محظورة، بينما تناول دواء لإزالة الدهون بإذن الطبيب.

حسام غالي

تعرض حسام غالي لاعب الأهلي السابق، لواقعة مماثلة عندما كان لاعبًا في النصر السعودي، لكنه تظلم على قرار إيقافه لتناوله المنشطات، وخضع لفحص طبي في ألمانيا، لتتم تبرئته.

إبراهيم حسن

في ديسمبر عام 2020، قرر كاف إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز آنذاك لمدة عامين، بعد إيجابية عينة المنشطات.

وبرر اللاعب الأمر بتناوله دواء لعلاج البرد دون الرجوع لطبيب، وقرر كاف إيقافه لعامين مع إيقاف التنفيذ لـ22 شهرًا.

كريم بامبو

في نوفمبر 2021، أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف كريم بامبو لمدة 4 أشهر، لتناوله مادة سيبوترامين المحظورة.