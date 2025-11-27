مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

إعلان

قبل رمضان صبحي.. لاعبون مصريون وقعوا في فخ المنشطات

كتب : هند عواد

08:00 ص 27/11/2025
أبلغت المحكمة الرياضية الدولية، الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات بسبب المنشطات.

وأعاد هذا القرار الأذهان إلى قائمة من اللاعبين المصريين الذين وقعوا في فخ المنشطات، بينهم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

شريف إكرام

في فبراير 2023، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين، بسبب إيجابية عينته عقب إحدى مباريات الكونفدرالية الأفريقية.

ورد إكرامي في جلسة الاستماع، التي بُرِّئ فيها اللاعب، إذ إنه لم يتعمد الحصول على مواد محظورة، بينما تناول دواء لإزالة الدهون بإذن الطبيب.

حسام غالي

تعرض حسام غالي لاعب الأهلي السابق، لواقعة مماثلة عندما كان لاعبًا في النصر السعودي، لكنه تظلم على قرار إيقافه لتناوله المنشطات، وخضع لفحص طبي في ألمانيا، لتتم تبرئته.

إبراهيم حسن

في ديسمبر عام 2020، قرر كاف إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز آنذاك لمدة عامين، بعد إيجابية عينة المنشطات.

وبرر اللاعب الأمر بتناوله دواء لعلاج البرد دون الرجوع لطبيب، وقرر كاف إيقافه لعامين مع إيقاف التنفيذ لـ22 شهرًا.

كريم بامبو

في نوفمبر 2021، أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف كريم بامبو لمدة 4 أشهر، لتناوله مادة سيبوترامين المحظورة.

لاعبون مصريون وقعوا في فخ المنشطات إيقاف رمضان صبحي رمضان صبحي

