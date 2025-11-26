مباريات الأمس
"رسالة خاصة".. نجم الأهلي يدعم رمضان صبحي في أزمته

كتب - يوسف محمد:

09:43 م 26/11/2025
حرص محمد هاني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مساندة رمضان صبحي زميله السابق بالفريق، في الأزمة التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

ونشر هاني عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لرمضان صبحي وكتب: "ربنا معاك ويقويك في محنتك، شدة وتزول إن شاء الله".

ويمر رمضان صبحي بالعديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، حجز الحكم في قضية نجم بيراميدز حتى يوم 30 ديسمبر المقبل، على خلفية مشاركته في تزوير محررات رسمية بعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وبعد ساعات قليلة من قرار المحكمة باستمرار حبس رمضان صبحي حتى يوم 30 ديسمبر المقبل، تلقى رمضان صبحى صدمة جديدة، بعد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف صبحي لمدة 4 سنوات بسبب تناول المنشطات.

رمضان صبحي أزمة رمضان صبحي القض على رمضان صبحي محمد هاني

