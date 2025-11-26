مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

إنتر ميلان

نادي بيراميدز يطير إلى زامبيا لمواجهة باور ديناموز بدوري الأبطال

كتب : محمد خيري

02:34 م 26/11/2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بعثة بيراميدز
  • عرض 3 صورة
    فيستون مايلي وتراوري

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختيار 24 لاعبا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق نادي بيراميدز زامبيا باور ديناموز دوري الأبطال

